Instagram fin da subito si è distinto rispetto ad altri social media. Negli ultimi anni, tuttavia, l’acquisizione da parte di Facebook ha portato il noto social a diventare sempre più simile ad altre piattaforme. Con il nuovo aggiornamento, infatti, potrebbe ricordare molto Snapchat, a causa dell’introduzione di alcune novità per le Storie.

Paluzzi, che si occupa spesso di scovare le nuove funzioni in arrivo sui social media, ha condiviso uno screenshot delle Storie di Instagram con l’icona di un microfono nel campo per le risposte alle storie. Ha dichiarato apertamente che Instagram “sta lavorando sulla possibilità di rispondere alle Storie con messaggi vocali“. Una funzione interessante ma soprattutto già vista per chi è familiare con le funzioni presenti su Snapchat. In Italia non è popolare come in altri Paesi al momento, quindi potrebbe non essere così familiare, ma in altre zone suonerà senza dubbi come qualcosa di visto e rivisto.

Instagram: nuova funzione in arrivo per le Storie che ricorda molto Snapchat

Naturalmente, a questo punto, ci sono molte incognite: gli sviluppatori a volte si preparano per adattarsi alle funzionalità imminenti che alla fine non vengono implementate. Potrebbe anche essere che questa funzione (se verrà effettivamente aggiunta) si distinguerà nettamente da Snapchat e altri social, al contrario di quel che sembra. Semmai, sarà per lo più vagamente simile.

La possibilità di rispondere con degli audio potrebbe comunque essere un grande successo tra gli utenti, aggiungendo una nuova, forse più personale dimensione al modo in cui funzionano le Instagram Stories. Non ci sono ancora informazioni dettagliate oltre a ciò che Paluzzi ha scoperto e condiviso online. Quindi, nessuno di noi può indovinare esattamente cosa intende fare Instagram e quando lancerà questa funzione. Terremo d’occhio i prossimi aggiornamenti.