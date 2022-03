Gli aggiornamenti del sistema Google Play di aprile per telefoni Android includeranno nuove funzionalità Play Pass e Play Points, oltre a nuovi metodi per scoprire le app. Google ha iniziato a fornire note di rilascio per nuove funzionalità e miglioramenti al “Sistema Google” negli ultimi mesi. Ciò include gli aggiornamenti di Google Play Store e Google Play Services, nonché piccole modifiche al telefono tramite “Aggiornamenti di sistema di Google Play”.

Invece di fornire note di rilascio separate per ciascun componente, Google le raggruppa tutte in un unico posto perché le nuove funzionalità/modifiche a volte comportano aggiornamenti da tutti e tre.

Google Play si prepara al nuovo aggiornamento

Il modo più rapido per vedere se è necessario aggiornare Google Play Services sul telefono è seguire un collegamento diretto all’elenco del Play Store dell’app e, se disponibile, eseguire l’aggiornamento da lì. Tocca il tuo avatar nell’angolo, quindi “Impostazioni” per aggiornare il Play Store. Vedrai un’opzione per “Aggiorna Play Store” nella sezione “Informazioni”. Nel frattempo, puoi trovare gli aggiornamenti di sistema di Google Play nell’app Impostazioni, in Informazioni sul telefono > Versione Android > Aggiornamento di sistema di Google Play.

Finora, non sembra che ci saranno molte nuove interessanti funzionalità negli aggiornamenti di Google Play di aprile 2022. I pochi elementi di spicco che dovranno essere studiati includono le nuove funzionalità di Play Pass e Play Points, nonché alcuni nuovi modi per trovare app tramite il Play Store.

È ipotizzabile che i miglioramenti ai Play Points siano già stati implementati per alcuni utenti, con il programma di premi che recentemente consente ad alcuni clienti di applicare i propri punti direttamente a un acquisto anziché acquistare crediti con incrementi di 100 punti.

Per sfruttare i vantaggi di questi miglioramenti, assicurati che il tuo dispositivo disponga dell’aggiornamento di sistema di Google Play per aprile, la versione 22.12 di Play Services e la versione 29.9 del Play Store, che dovrebbero essere tutti disponibili il 1 aprile.