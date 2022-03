WhatsApp ha recentemente sperimentato nuove funzionalità, come un beta test di reazioni ai messaggi e funzionalità che offrono agli utenti un maggiore controllo sulla registrazione dei messaggi audio. La maggior parte delle piattaforme di messaggistica e social vuole assicurarsi di aver risolto tutti i problemi prima che una modifica importante dell’app venga implementata per tutti, quindi non tutti hanno l’opportunità di interagire con tali nuovi strumenti.

È il caso di un’altra nuova funzionalità beta di WhatsApp che è stata scoperta di recente: la capacità di condividere file multimediali fino a 2 GB di dimensioni. Secondo WABetaInfo, l’invio di file più grandi è ora in versione beta molto limitata ed è disponibile solo per un gruppo specifico di clienti sudamericani. È compatibile con WhatsApp beta per le versioni Android 2.22.8.5, 2.22.8.6 e 2.22.8.7, nonché con iOS, e segna un aumento significativo rispetto al precedente limite di 100 MB.

WhatsApp: l’aggiornamento arriva su iOS e Android

Se il nuovo limite di dimensione del file di WhatsApp viene ampiamente implementato dopo il test, potrebbe aprire la strada ad altri per riconsiderare i propri limiti di dimensione del file di comunicazione. Gmail, ad esempio, limita i file a 25 MB, ma Twitter consente una restrizione leggermente maggiore di 1 GB. I produttori di elettronica stanno producendo telefoni con fotocamere ad alto megapixel, come il Samsung Galaxy S22, che generano fotografie e video meravigliosamente dettagliati. Se la larghezza di banda per il trasferimento di file multimediali rimane relativamente bassa, le persone dovranno continuare a trovare soluzioni alternative, come alterare o comprimere eccessivamente ciò che inviano. La possibilità di condividere file più grandi su WhatsApp potrebbe aiutarlo a far crescere la sua base di utenti.

Non sappiamo se questa funzionalità verrà estesa ad altri utenti o rimarrà in vigore: è ancora troppo presto. Tuttavia, sembra essere una funzione più utile rispetto a quella di essere in grado di rispondere ai messaggi con un pollice in su, un cuore o un’emoji che piange.