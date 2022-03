Lanciata solo tre anni fa, Cupra ha impressionato il mondo con i suoi design dinamici ed eleganti. Il Formentor VZ5 è stato presentato per celebrare il terzo anniversario della casa ed è anche uno dei modelli più impressionanti offerti da Cupra.

La Formentor è in realtà il primo modello sviluppato da zero, ma per la versione VZ5 il motore è stato preso in prestito da Audi. Ci saranno solo 7.000 esemplari costruiti, quindi si può dire che la Formentor VZ5 è un’auto davvero unica. Ma è necessario aggiornarla? Bene, ABT pensa proprio di si.

Dalla fabbrica, il Formentor VZ5 viene offerto con lo stesso motore dell’Audi SQ3: possiede un motore a cinque cilindri turbo da 2,5 litri che eroga 390 cavalli e 354 piedi per libbra di coppia. Lo sprint da 0 a 100 km/h avviene in 4,2 secondi, mentre la velocità massima è limitata a 249 km/h. Queste sono, ovviamente, cifre impressionanti per un SUV compatto, ma c’è sempre spazio per ulteriori migliorament.

Con l’uso del suo speciale programma ABT Power S, un aggiornamento appositamente progettato per i motori a cinque cilindri, il Formentor VZ5 ora eroga un totale di 450 cavalli e 390 Nm di coppia.

La nuova versione senza limitazioni

Lo sprint da 0 a 100 km/h viene ora eseguito in 3,9 secondi, mentre il limitatore di velocità è stato rimosso, quindi il VZ5 può ora raggiungere una velocità massima di 270 km/h.

Proprio perchè l’esterno del Formentor VZ5 risulta essere uno dei design più apprezzati, ABT ha deciso di limitare gli upgrade solo sotto il cofano. Tuttavia, viene offerta ai clienti la possibilità di scegliere tra un’ampia gamma di ruote, in vari design e colori. Ad esempio, c’è un nuovo set di cerchi da 20 pollici con design Sport GR, offerti in nero opaco o nero lucido. Oppure, un nuovo set di cerchi Sport HR da 21 pollici e verniciati in nero lucido.