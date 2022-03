Smartphone scontatissimi vi attendono nel periodo corrente da Coop e Ipercoop, gli utenti sono veramente soddisfatti dell’ultima campagna promozionale dell’azienda, con la quale riuscire ad accedere ad ottimi prodotti, senza mai spendere eccessivamente.

Il volantino parte da quest’idea, estendendo il più possibile l’accessibilità sul territorio nazionale, ciò sta a significare che gli acquisti possono essere completati senza difficoltà in ogni negozio in Italia, ma non sul sito ufficiale. I prezzi comprendono, come al solito del resto, la garanzia legale della durata di 24 mesi, oltre che naturalmente la variante no brand per quanto riguarda la sola telefonia mobile.

Coop e Ipercoop: le offerte sono tra le migliori

Occasioni da non perdere vi attendono nei vari negozi di Coop e Ipercoop, sebbene comunque il focus sia più che altro su smartphone legati alla fascia media della telefonia mobile. Parliamo di prodotti che hanno un prezzo di vendita non superiore ai 330 euro, e che toccano il proprio culmine con lo Xiaomi 11 Lite.

Questi è un modello estremamente interessante, in quanto dotato di un ampio display AMOLED, di un processore abbastanza performante, ma sopratutto di un eccellente comparto fotografico. Le alternative proposte da Coop e Ipercoop sono leggermente più economiche, scendono sotto i 200 euro di spesa, e vanno a toccare Galaxy A12 o anche Galaxy A22, entrambi modelli distribuiti alle normali condizioni di vendita descritte in precedenza. Se volete conoscere da vicino la campagna promozionale, ricordatevi di aprire subito le pagine che trovate qui.