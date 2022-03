Rischi ancora molto alti per tutti i clienti di Postepay in Italia. Al netto degli strumenti garantiti da Poste Italiane a difesa di tutti coloro che hanno un conto operativo, gli hacker sono sempre aggiornati sui metodi di truffa. Ancora in queste settimane sono virali alcuni tentativi di phishing a danno degli utenti.

Postepay, i finti messaggi degli accrediti per rubare soldi

I malintenzionati stanno inviando proprio in queste settimane a migliaia di clienti Postepay alcune comunicazioni fasulle, con il falso nome di Poste Italiane, in cui si paventano accrediti sulla carta, spesso superiori ai 1000 euro. Il classico messaggio di queste truffe web è il seguente: “Movimento in entrata sul tuo conto Postepay. Clicca qui per i dettagli”.

I clienti Postepay che ricevono queste comunicazioni, ora con una mail ora con un SMS, sono invitati a cliccare sul link in allegato per ricevere il potenziale accredito sulla carta.

Ovviamente l’accredito è del tutto fittizio. Nel momento del click da parte dei clienti, gli hacker hanno accesso diretto ai dati riservati del pubblico, comprese le credenziali home banking di Poste Italiane.

La possibile condivisione dei dati home banking mette a rischio tutti gli utenti ed i loro relativi risparmi. Ai malintenzionati in possesso di queste credenziali, infatti, bastano pochi secondi per rubare anche ingenti porzioni di denaro.

Ancora una volta, quindi, si invitano tutti i clienti di Postepay a tenere alta l’attenzione. In caso di eventuali anomalie, gli utenti devono comunicare con il servizio assistenza di Poste Italiane via call center o anche attraverso i canali mail.