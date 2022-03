Leader Ceceno ha inviato a Musk un messaggio sarcastico e provocatorio ma la risposta di Elon è stata esilarante!

Elon Musk: se Putin volesse combattere potrei usare solo la mano sinistra!

Il conflitto in Ucraina sta coinvolgendo tutto il globo, incluso aziende e personaggi famosi. E’ il caso di Musk, che su Twitter ha lanciato il guanto della sfida per un duello corpo a corpo con il presidente Putin, di cui abbiamo parlato nel nostro precedente articolo che potete rileggere a questo link.

Mosca ha risposto ad Elon con versi poetici alla sfida lanciata, ma il patron di Tesla e SpaceX è stato bersagliato anche dal capo della Repubblica Cecena.

Ramzan Kadyrov ha pubblicato un post nel proprio account ufficiale Telegram, dove ha deriso con gusto Musk con parole non troppo velate.

Kadyrov ci è andato giù pesante e ha dichiarato in primo luogo che per questa sfida il fisico non era adatto, in quanto esile per affrontare un combattimento arduo con presidente, aggiungendo inoltre che Musk è “effeminato”, con chiara intenzione di deriderlo.

La risposta di Elon è incredibile, che non si è lasciato trascinare dagli insulti ma con l’ironia per la quale lo abbiamo sempre conosciuto ha risposto a proposito del suo fisico “un allenamento così duro mi darebbe troppo vantaggio. Forse Putin ha paura del combattimento, potrebbe accettare se usassi solo la mano sinistra? Oltretutto non sono nemmeno mancino”. La reazione degli utenti a giudicare del tono dei commenti è stata epica con Musk ha firmato il Tweet col nome “Elona”.

Come se non bastasse dopo la pubblicazione del Tweet, Musk ha cambiato il suo nome profilo in ”Elona”. Una mossa geniale sia per rispondere al Ceceno, come per dimostrare che nel 2022 non ci si dovrebbe stupire per certe questioni dimostrando l’appoggio e la vicinanza alla categoria Lgbtq+.