Un combattimento tra due amanti delle arti Marziali, Elon Musk vs Putin, il premio in palio è l’ucraina.

Elon Musk VS Putin: Lanciato il guanto della sfida

Il magnate di Silicon Valley, che tra una tesla e uno shuttle trova il tempo di scrivere alcuni dei Tweet più irreverenti sui social, lancia una sfida al presidente Russo.

In un post pubblicato sul proprio profilo Twitter, Elon, scrive: ”Putin ti sfido in un combattimento, in palio l’Ucraina!”

Migliaia i commenti ironici dei fans in visibilio, e Musk dopo poco rincara la dose aggiungendo: ”Sei d’accordo con questo combattimento?”

L’idea potrebbe essere nata dalla passione che Elon condivide per le arti marziali col presidente Putin, che di recente è stato rimosso dall’incarico di presidente onorario della federazione mondiale di Judo, come ritorsione a causa del conflitto russo Ucraino.

La risposta russa non si è fatta attendere, ed è arrivata dal direttore del programma spaziale russo, Roscosmos, che ha utilizzato i versi del poeta russo Aleksandr Puskin.

In riferimento a Musk: ”Tu piccolo diavolo, sei ancora giovane; Sei debole per competere, sarebbe solo una perdita di tempo”, citando il drammaturgo di Mosca.

Mykhailo Fedorov il vicepremier Ucraino, ha commentato, anche lui su Twitter, in maniera ironica: ‘‘Sono sicuro che Musk potrebbe spedire Putin su Giove’‘, postando poi un Meme che mostra il presidente russo su un razzo, a cui segue un link dove è possibile inviare donazioni per l’esercito ucraino.

Non è certo un segreto che il patron di Tesla simpatizzi e sia schierato per l’Ucraina. E’ molto probabile che lo stesso vicepremier Ucraino abbia potuto essere online su Twitter solo per il buon cuore di Musk ,che ha messo a disposizioni i Satelliti Starlink e inviato diversi container di attrezzature. Se questo articolo ti è piaciuto potresti dare un occhiata a: Come sopravvivere a una guerra nucleare!