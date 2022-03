Iliad: ufficiale la Flash 150, la promo con tutto senza limiti e 150GB in 5G ritorna

Dopo aver inaugurato il 2022 alla grande con il lancio a sorpresa di un’offerta rivoluzionaria nel segmento della fibra ottica e aver presentato la sua iliadbox al mercato italiano, iliad rilancia oggi un’incredibile offerta mobile e rende nuovamente disponibile la FLASH 150: con un pacchetto di 150GB in Italia, senza cap di velocità e con 5G incluso, minuti e sms illimitati, zero costi nascosti e zero vincoli a 9,99 euro.

Dopo aver ascoltato le numerose richieste arrivate dai propri utenti negli ultimi mesi, iliad ha deciso di rilanciare l’offerta FLASH 150 per tutti coloro che vogliono entrare nella Rivoluzione iliad, e anche per tutti gli attuali utenti che vogliono accedere a quest’offerta con un upgrade, in modo da navigare con 150GB anche in 5G con un rapporto qualità-prezzo sorprendente, come indicato dalla tabella comparativa di seguito.