Gli sconti fissi attivati da Trony nei vari punti vendita sul territorio nazionale, promettono un risparmio assicurato per gli utenti che da tempo stavano aspettando il momento giusto per avvicinarsi alla telefonia mobile, o comunque all’elettronica generale.

Volendo godere della corrente campagna promozionale di Trony, dovete comunque sapere che gli ordini potranno essere completati in esclusiva nei negozi fisici, ma non sul sito ufficiale. Le differenze regionali, o di soci di appartenenza, sono praticamente inesistenti, di conseguenza potrete effettivamente recarvi ovunque senza variazioni nel prezzo finale di vendita.

Trony: occasioni e prezzi da non perdere per tutti

Con il volantino Trony non si scherza assolutamente, al suo interno trovano posto gli sconti fissi, i quali sono perfetti per permettere ai vari consumatori di ampliare il più possibile la scelta dei prodotti da aggiungere effettivamente al proprio carrello.

Fino al 21 marzo, infatti, è stata attivata la campagna promozionale intitolata Sconto IVA, la quale permette di godere di una riduzione fissa pari al 18,06% dell’originario prezzo di listino. E’ importante ricordare che lo sconto non sarà mai pari al valore effettivo dell’IVA, ovvero il 22%, poiché nel momento in cui la tassa viene applicata, il prezzo è decisamente più basso di quanto leggiamo quotidianamente sul cartellino.

In alcune occasioni, ma solo per determinati modelli, da notare che lo sconto IVA sarà raddoppiato, raggiungendo una percentuale pari a circa il 34% dell’originario valore di listino. Per ogni altro dettaglio in merito al volantino Trony, collegatevi al sito ufficiale.