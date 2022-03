Lo scorso 24 Febbraio 2022 ha fatto il suo debutto la Carta Giovani Nazionale. Si tratta di una card richiedibile gratuitamente online da tutti i giovani maggiorenni con età inferiore ai 35 anni: Consente di ottenere ingenti sconti e promozioni per un variegato numero di servizi. Scopriamo come funziona, come richiederla e cosa consente di fare.

Carta Giovani Nazionale: come richiedere ed usare la CGN

Per attivare la CGN basta avere l’app IO, quella per i pubblici servizi che in tanti hanno già usato per registrareil Green Pass. Una volta effettuato il login con CIE o SPID basta accedere alla sezione Portafoglio e quindi richiedere l’attivazione della carta. Dopo una verifica veloce dell’età avrete la vostra card bella e pronta inserita nella lista delle altre carte richieste.

La CGN può essere utilizzata sia online che dal vivo con le aziende che partecipano all’iniziativa. Parecchi i nomi che sono destinati ad aumentare nel corso dei prossimi mesi. Sarà possibile accedere ad alcuni agevolazioni speciali previste dal circuito euroeo EYCA (validità fino a 30 anni).

Un click su Scopri Agevolazioni aprirà la porta verso l’informativa sulle offerte disponibili e le iniziative valide. Tra le opzioni attualmente in vigore segnaliamo:

AirBnb: sconto del 10% su un soggiorno

su un soggiorno Decathlon: sconto del 5% sulle tariffe di noleggio

sulle tariffe di noleggio Feltrinelli.it: sconto di 5€ su un acquisto

su un acquisto FreeNow: 5 corse gratis con il mezzo che preferisci e 5€ di sconto per una corsa in taxi

con il mezzo che preferisci e per una corsa in taxi ITA Airways : 15% di sconto su voli intercontinentali e 20% di sconto su voli europei

: su voli intercontinentali e su voli europei Italo: 30% di sconto su un viaggio in treno

su un viaggio in treno Storytel: 6 mesi di accesso gratuito

di accesso gratuito UCI Cinema: biglietti a 6,9€ per tutti gli spettacoli, festivi esclusi

Ulteriori info al sito ufficiale ed alla relativa pagina Instagram. Vi lasciamo con un breve video esplicativo di presentazione.