Carrefour è riuscita davvero ad abbassare la maggior parte dei prezzi di vendita dei prodotti più interessanti del periodo, garantendo al consumatore finale una possibilità pressoché unica nel proprio genere, ovvero raggiungere l’acquisto di nuovi prodotti, spendendo pochissimo.

L’unico limite dell‘intera campagna promozionale, è legato alla disponibilità sul territorio, in altre parole è strettamente necessario recarsi personalmente in negozio per completare l’acquisto, poiché gli stessi prezzi non sono stati attivati online sul sito ufficiale. Le scorte, dati alla mano, non dovrebbero presentare limitazioni importanti, di conseguenza dovreste trovare disponibilità, anche in prossimità della data di scadenza.

Carrefour, che occasioni assurde: i prezzi sono ai minimi storici

I migliori sconti del volantino Carrefour non coinvolgono assolutamente prodotti di fascia troppo alta, anzi vanno a proporre al consumatore finale la possibilità di acquistare un modello decisamente economico, nell’ottica di proporre un regalo per la festa del Papà, in programma il 19 marzo 2021.

Il dispositivo in questione è uno smartwatch con display IPS LCD completamente touchscreen, marchiato MC, in vendita addirittura a soli 17,90 euro. Le sue funzioni di base non si discostano dalla consuetudine, ovvero ha il monitoraggio del battito cardiaco nella parte posteriore, il riconoscimento dei passi, delle calorie bruciate e della distanza percorsa, solamente per citarne alcune. Se volete approfondire la conoscenza del volantino, ricordando comunque che gli acquisti sono effettuabili solo in negozio, dovete collegarvi il prima possibile qui e scoprire quali sono i prezzi più bassi.