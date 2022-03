Le nuove offerte del volantino Trony garantisce un risparmio veramente incredibile, infatti gli utenti hanno tra le mani un’occasione veramente unica nel proprio genere, offrire al consumatore finale la possibilità di applicare uno sconto del 50% su ogni acquisto effettuato.

Il meccanismo non si allontana troppo da quanto siamo solitamente abituati a vedere, sebbene comunque sia bene ricordare che gli acquisti potranno essere completati solo ed esclusivamente da coloro che si recheranno in negozio, senza differenze o vincoli regionali particolari. In parallelo, i prodotti sono tutti distribuiti con la solita garanzia di 24 mesi, che copre ogni difetto di fabbrica.

Trony, le nuove offerte sono da far perdere la testa

Le nuove offerte Trony portano gli utenti ad una ampissima possibilità di scelta, poiché aprono le proprie porte ad una serie di riduzioni di prezzi praticamente mai visti prima d’ora. L’idea è sempre la solita, garantire uno sconto del 50% sul prezzo del meno caro di una coppia di prodotti aggiunti direttamente al carrello. L’applicazione sarà istantanea, ovvero in altre parole non verranno emessi buoni sconto di alcun tipo, ma verrà applicato lo sconto sullo scontrino stesso.

In parallelo, la merce dovrà avere un prezzo di listino differente di almeno 5 euro, e sono poste piccole limitazioni a brand o categorie merceologiche, che purtroppo vengono escluse dal meccanismo. Se a questo punto foste incuriositi dal meccanismo che regola il volantino Trony, consigliamo comunque di collegarvi quanto prima al sito ufficiale, in modo da approfondire la conoscenza della campagna, scoprendo quali sono i prezzi più bassi del periodo stesso.