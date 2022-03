I migliori prezzi sono attivi direttamente da MediaWorld, grazie all’ultimo volantino l’azienda è infatti stata in grado di ridurre di molto la spesa finale che gli utenti devono effettivamente sostenere, nell’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia.

La campagna promozionale segue esattamente quanto già visto ed apprezzato in passato, ciò sta a significare che gli stessi prezzi li troviamo effettivamente disponibili sul sito ufficiale, il quale promette la possibilità di ricevere la merce a domicilio (però a pagamento), oltre che mettere le mani su modelli dalle condizioni ben definite. In particolare ricordiamo che i prodotti sono tutti no brand, e nascondono la garanzia di 24 mesi.

Se volete i codici sconto Amazon sul vostro smartphone, non dimenticatevi di iscrivervi subito a questo canale Telegram.

MediaWorld super: scoperti nuovi sconti assurdi

Mediaworld sa assolutamente come invogliare gli utenti all’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia, all’interno dell’ultimo volantino, infatti, ha raccolto le migliori offerte del momento, riducendo di molto i prezzi di vendita dei modelli più interessanti.

La maggior parte degli sconti è mirata sulla fascia medio-alta della telefonia mobile, infatti notiamo prima di tutto la presenza dell’ottimo Samsung Galaxy S21, disponibile a 649 euro, salendo poi verso Oppo Find X3 pro, acquistabile a 749 euro, oppure anche la coppia iPhone 12 e iPhone 13, i cui prezzi oscillano tra 749 e 829 euro. Sono comunque disponibili anche prodotti più economici, quali possono essere Xiaomi Redmi 10S, Redmi 10, Galaxy A52s e Realme 8, tutti in vendita a poco meno di 300 euro.

Se volete approfondire la conoscenza del volantino, correte a premere questo link.