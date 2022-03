L’operatore virtuale ho.Mobile ha recentemente deciso di azzerare il costo della SIM online, in questo caso si pagherebbe solamente il costo della prima ricarica.

Si ricorda che nei mesi scorsi, il prezzo della nuova SIM ho. Mobile era pari a 99 centesimi di euro per tutte le offerte disponibili online. Scopriamo insieme maggiori dettagli.

ho.Mobile ha azzerato il costo della SIM online

Per coloro che attivando un nuovo numero, le offerte dedicate sono ho. 6.99 50 Giga e ho. 8.99 100 Giga. La prima propone minuti illimitati verso tutti i numeri di rete fissa e rete mobile nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 50 Giga di traffico internet mobile in 4G al costo di 6,99 euro al mese. La seconda invece comprende minuti illimitati verso tutti i numeri di rete fissa e rete mobile nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 100 Giga di traffico internet mobile in 4G al costo di 8,99 euro al mese.

In questo caso, la spesa iniziale da sostenere è pari a 16 euro per ho. 6.99 50 Giga e 18 euro per ho. 8.99 100 Giga. In entrambi i casi, l’importo si compone del costo di attivazione pari a 9 euro e il prezzo della prima ricarica dell’offerta scelta (7 euro per ho. 6.99 50 Giga e 9 euro per ho. 8.99 100 Giga), da cui verrà scalato il costo del rinnovo.

Soltanto per i clienti che richiedono portabilità da Iliad, Fastweb, CoopVoce e altri operatori virtuali, ho. Mobile propone invece le offerte ho. 5.99 50 Giga, ho. 7.99 120 Giga e ho. 8.99 150 Giga. Quest’ultima comprende minuti illimitati verso tutti i numeri di rete fissa e rete mobile nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 150 Giga di traffico internet mobile in 4G al costo di 8,99 euro al mese. Per scoprire tutte le altre offerte visitate il sito ufficiale dell’operatore.