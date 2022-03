Fiido Beast è il primo scooter elettrico di Fiido, nato dopo anni di sviluppo, progettazione e test. Diversamente dalla modalità di guida degli scooter elettrici tradizionali, combina “gli scooter elettrici con i go-kart”, avendo una modalità di guida seduta come nei go-kart. Fiido ha voluto creare uno scooter elettrico pensato per gli sport fuoristrada all’aperto, che dovrebbe essere adatto a utenti professionisti così come agli appassionati di outdoor, appassionati di fuoristrada e fanatici di scooter elettrici e kart.

Il suo nome “beast” indica esattamente che è dotato di un potente motore ad alta velocità a doppia trazione e pneumatici run-flat da 11 pollici fuoristrada, sfoggia prestazioni eccellenti sia in tratti di strada di montagna fangosa che su una ripida salita. In poche parole una “bestia”.

Più dettagli tecnici

Beast ha una grande capacità della batteria (agli ioni di litio da 48 V 1536 Wh) e l‘autonomia massima di una singola guida può raggiungere i 100 KM. Accoppiato con il supporto di doppi freni idraulici a disco e un sistema di doppio ammortizzatore, offre una risposta in frenata più rapida e una guida fuoristrada più confortevole. La batteria rimovibile è facile da sostituire, offrendo agli utenti scenari di utilizzo più diversi.

In termini di design generale, Beast ha uno stile futuristico minimalista. Grazie al telaio in lega di magnesio aeronautico, lo scooter pesa 36,5 kg. Adotta anche un sistema di sicurezza senza chiave, che consente di controllare dalla tastiera lo scooter senza chiave e quindi non bisogna preoccuparsi della guida fuoristrada. È stato riferito che saranno disponibili due versioni di colore per il Beast.

La produzione del Fiido Beast si dovrebbe avviare a metà di quest’anno. Verrà lanciato sul sito di crowdfunding di Indiegogo a marzo e inizierà i preordini in tutto il mondo. Sarà disponibile anche sul sito ufficiale di Fiido in un secondo momento.

Che si tratti della bici elettrica D11 nel 2020 o della bici elettrica Fiido X nel 2021, si è discusso molto su Indiegogo. Fiido ha sempre posto grande enfasi sulla connessione con i suoi utenti. Ritengono che la scelta reciproca tra marchi e utenti sia una scelta a doppio senso, perché entrambe le parti dovrebbero avere la stessa ricerca e affermazione di un determinato concetto.

Il fondatore e CTO di Fiido Keven Wong ha affermato:

“Le esigenze degli utenti sono sempre state la nostra principale fonte di ispirazione. Fiido si impegna a fornire agli utenti un’esperienza diversificata del prodotto. A tal fine, manteniamo uno stretto contatto con i clienti. Gli utenti percepiamo il loro valore domanda e continuare a esplorare il divertimento di guida più creativo per gli utenti”.

Ritornando a parlare del suo nome: “bestia”, ha due motori da 1300 W (avanti 500 W e dietro 800 W) che forniscono potenza sufficiente per prestazioni di guida forti e intense, soprattutto in fuoristrada.

Come la maggior parte degli altri prodotti Fiido, anche la batteria di Beast è progettata come rimovibile, per essere facile da sostituire, caricare e altro ancora.

Gli utenti possono passare dalla modalità single-drive a quella dual-drive in base alle proprie esigenze di guida. Se si vuole risparmiare batteria, si può scegliere la modalità single drive, anche per vivere un‘esperienza di guida più confortevole. Se si vuole provare la follia della guida fuoristrada basta passa alla modalità dual drive.

L’azienda non ha ancora rilasciato la velocità massima per il beast, ma in base alle specifiche tecniche che conosciamo finora, non sarà certo lento. Sicuramente stanno anche considerando il codice della strada, per trovare un equilibrio tra alta velocità e legalità. Probabilmente Fiido annuncerà ufficialmente la velocità dello scooter prima del lancio ufficiale del crowdfunding.

Anche se alcune specifiche devono ancora essere rilasciate, sulla base di quello che è noto fino ad ora, lo scooter elettrico di Fiido, Beast è un prodotto molto entusiasmante, sia in termini di design che di prestazioni.

Adesso tutti gli appassionati di outdoor, gli appassionati di fuoristrada e gli appassionati e di scooter elettrici, vorranno aggiungere lo scooter elettrico Beast della Fiido alla propria lista dei desideri.