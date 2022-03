I cambiamenti di questi ultimi mesi in casa WhatsApp hanno interessato vari aspetti del servizio di messaggistica istantanea. Gli sviluppatori hanno messo all’ordine del giorno alcuni upgrade in grado di garantire nuova linfa al servizio. Con la riproduzione accelerata delle note vocali o con i nuovi tool delle foto, WhatsApp ha ampliato il suo margine rispetto a rivali come Telegram e Signal.

WhatsApp, il prossimo upgrade per le videochiamate nel 2022

In aggiunta a Telegram e Signal, WhatsApp deve anche guardarsi le spalle da altri servizi come ZOOM, Microsoft Teams e Google Meet. Proprio queste piattaforme, negli ultimi due anni caratterizzati dalla pandemia, hanno ottenuto ampio riscontro di pubblico grazie alla funzione delle riunioni a distanza.

Con le riunioni a distanza divenute centrali sia per le attività di smart working che per le attività di didattica a distanza, WhatsApp sta pensando ad una ulteriore evoluzione del suo servizio. La chat infatti ha messo in preventivo un upgrade nelle settimane a venire.

Gli sviluppatori del servizio di messaggistica stanno mettendo a punto un nuovo sistema per le videochiamate. Sull’estensione desktop della piattaforma, a breve gli utenti potranno videochiamare un numero superiore di utenti rispetto a quelli attuali e potranno anche condividere spazi di lavoro durante le fasi di videoconferenza.

La presenza del tool per le riunioni a distanza è strategico per il futuro della chat, stando alle interpretazioni degli sviluppatori di WhatsAPp, anche per ampliare ulteriormente la popolarità del servizio rispetto a Telegram e Signal. Ulteriori info su questo nuovo upgrade dovrebbero arrivare entro la fine dell’inverno.