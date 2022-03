Dopo il devastante attacco hacking subito da Nvidia negli scorsi giorni e dal conseguente ricatto effettuato da Lpasus$ ai danni dell’azienda californiana, in rete stanno iniziando a circolare tantissimi leaks in merito il futuro della compagnia, nel dettaglio parliamo di cosa arriverà dal lato hardware, dunque senza dubbi della futura serie RTX 40 ma anche di Nintendo Switch, la cui componentistica elaborativa è appunto fornita da Nvidia, vediamo insieme cosa è emerso.

Switch 2 e RTX 40 dalle prestazioni mostruose

Partiamo parlando di Nintendo Switch, molti rumors precedentemente avevano parlato del possibile approdo di una Nintendo Switch Pro, chiamata a gran voce dagli amanti del genere a causa delle prestazioni ormai non adeguate del primo modello che facevano viaggiare i giochi anche con minimi di 7 fps, ebbene le preghiere sembrerebbero essere state accolte e si tradurranno non in una versione Pro bensì nella seconda generazione di Switch.

Stando a quanto emerso dai dati trapelati la futura Nintendo Switch dovrebbe grazie alla nuova dotazione hardware, arrivare o addirittura superare PlayStation 4 Pro come resa e potenza, dovrebbe infatti vantare una CPU a 12 core su architettura Cortex-A78AE e 16 Tensor Core con dunque 2048 Cuda Cores, il tutto basato su architettura ampere e dunque in grado di supportare RTX e DLSS 2.2.

RTX 40 verso il 2x di potenza

Per quanto riguarda invece la nuova serie RTX 40, basata si architettura Ada Lovelace, le specifiche parlano da sole, ecco sopra un confronto anche con la precedente ed attuale serie RTX 30, come potete ben vedere si va verso un raddoppio di potenza netto, la flagship della famiglia vanterà ben 18432 Cuda Cores, contro i 10752 dell’attuale top di gamma.

Un dettaglio importante è che la cache L2 passerà dagli attuali 6Megabyte a ben 96, valore incredibilmente più elevato che garantirà prestazioni decisamente incredibili.

L’unico contro, per fortuna ancora da confermare, è che il TDP potrebbe essere di 850W, valore che solitamente nei PC standard equivale ai consumi dell’intera postazione, consumi che nel caso della sola GPU sarebbero decisamente importanti seppur supportati dal nuovo connettore elettrico PCI Gen5 in grado di far passare ben 400W per singolo connettore.