Anche l’operatore virtuale CoopVoce ha lanciato le proprie eSim nonostante ci sia voluto un po’ più del previsto. Dopo un lungo periodo di test sono state lanciate venerdì 3 marzo 2022.

Sarà possibile richiedere le eSIM CoopVoce per i clienti attuali e per quelli nuovi. Ma vediamo nel dettaglio come funziona la procedura e quali sono i costi.

CoopVoce lancia le proprie eSim

In questa prima fase per richiedere le SIM virtuali sarà necessario recarsi personalmente in uno dei punti vendita CoopVoce che aderiscono all’iniziativa. Insomma: se la SIM è virtuale, la procedura invece non può passare al momento per i canali digitali, ma è più “reale” che mai. Sottoscrivendo un’offerta online, quindi, non sarà possibile richiedere un’eSIM, almeno attualmente.

Una volta ultimata la procedura presso il negozio fisico, infatti, si riceverà un QR Code che sarà poi sufficiente inquadrare col proprio smartphone per scaricare il profilo eSIM e cominciare ad usarlo in sostituzione della scheda fisica. Attivare un’offerta CoopVoce con eSIM costa quanto fare la stessa cosa ma con una SIM fisica. E dunque ai nuovi clienti viene richiesto un contributo una tantum pari a 10 euro.

Al fine di completare l’attivazione occorrerà fornire il proprio indirizzo mail, dove l’operatore inoltrerà il contatto di sottoscrizione e il QR Code propedeuto al download del profilo eSIM. Ma come accennato in apertura l’eSIM non è una possibilità rivolta solo ai nuovi clienti, ma anche a chi già ha un’offerta CoopVoce attiva.