Prezzi sempre più bassi sono disponibili direttamente da Bennet, in questi giorni infatti gli utenti hanno la possibilità di mettere le mani su incredibili prodotti di tecnologia generale, a prezzi ridottissimi, senza mai essere costretti a rinunciare alla qualità generale.

Se volete essere sicuri di poter approfittare dell’ottima campagna promozionale di Bennet, dovete ricordare che sarà strettamente necessario recarsi personalmente in negozio, non sarà possibile affidarsi al sito ufficiale. Inoltre, tutti i prodotti di telefonia mobile sono distribuiti no brand, ovvero potranno ricevere aggiornamenti software molto più tempestivi.

Non perdetevi i nuovi codici sconto Amazon gratis, sono tutti raccolti nel nostro canale Telegram ufficiale.

Bennet: sconti assurdi su tantissimi prodotti

Un volantino Bennet così bello era da tempo che non lo vedevamo, infatti al suo interno si possono scovare occasioni sempre più interessanti, con prezzi bassi anche sui prodotti di fascia alta. Un esempio può essere l’ottimo Apple iPhone 12, l’ex-top di gamma dell’azienda di Cupertino, viene commercializzato a 649 euro, nella sua variante completamente no brand.

Dall’altro lato della medaglia, troviamo invece uno smartphone decisamente economico, stiamo parlando dello xiaomi Redmi Note 10S, il cui prezzo non va oltre i 199 euro. Le prestazioni sono ovviamente lontanissime dal precedente, ma restano ancora più che interessanti, in confronto a tanti altri modelli in commercio. Ogni altra riduzione di prezzo prevista dal volantino Bennet è rimandata direttamente alle pagine che potete visualizzare nel dettaglio a questo link, scoprendo da vicino i vari sconti speciali, ma ricordando comunque che gli acquisti devono necessariamente essere completati solo nei negozi fisici.