I Chromebook offrono molti vantaggi, tra cui gli aggiornamenti frequenti e un supporto costante per gli utenti. Per anni, Google ha sempre comunicato ai propri utenti il rilascio di ogni singolo aggiornamento, nei minimi dettagli e allegando anche un elenco dei rispettivi modelli compatibili. Sfortunatamente, Google sta spostando tutte queste informazioni su Chromium Dash. Lo strumento è piuttosto nuovo e necessita indubbiamente di alcuni cambiamenti.

Chromebook: elenco completo di tutti gli aggiornamenti spostato su una nuova pagina ufficiale

La vecchia pagina di riferimento, nota come “CrOS Updates Serving“, elencava tutti i nomi in codice di ciascun aggiornamento tramite un pratico elenco con una leggenda comprensibile per chiunque. Oltre ai nomi in codice, erano presenti anche i nomi dei modelli e delle versioni disponibili di Chrome OS su tutti i canali. Google sta rimuovendo la vecchia pagina esortando gli utenti a utilizzare il nuovo Chromium Dash, che purtroppo rende un po’ difficile trovare il proprio Chromebook tra tanti altri se non si conosce con esattezza il nome in codice. Inoltre, questa nuova pagina non suddivide gli aggiornamenti in macro-gruppi e macro-categorie.

Gli appassionati di Chrome OS e Chromebook potrebbero essere a conoscenza di uno strumento simile ma molto più efficiente per certi versi. Ci sono altri strumenti in circolazione che consentono di tenere traccia sia dei rollout che delle versioni per i singoli Chromebook tramite un menu apposito. Il formato purtroppo è spesso poco pratico. Gli sviluppatori che se ne occupano hanno già annunciato che presto verranno apportate delle modifiche in merito.