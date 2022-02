Si vociferava che Steam per Chrome OS, dal nome in codice “Borealis”, sarebbe tornato a dicembre. In alcuni forum si è parlato persino di diverse versioni beta. Sono passati già due anni dalle prime voci riguardanti questo progetto. Google ha aspettato a lungo prima di dichiarare qualcosa in merito. Di recente sono emerse nuove informazioni che fanno pensare ad un’implementazione imminente. Trapelato online anche un elenco preliminare di tutti i Chromebook supportati.

Come osserva 9to5 Google, l’azienda ha aggiunto alcuni dei modelli supportati in una recente modifica dei modelli compatibili con Chrome OS. Per il momento, l’elenco è composto principalmente da Chromebook Acer e Asus, un dispositivo HP e una voce misteriosa per quello che sembra un Chromebook Lenovo ancora non annunciato ufficialmente.

Chrome OS: primo elenco provvisorio dei Chromebook compatibili con Steam

Di seguito l’elenco dei Chromebook che supporteranno Steam: Acer Chromebook 514 e 515, Acer Spin 713, ASUS Flip CX5 e CX9. Infine, HP Pro c640 G2 e il misterioso Chromebook di Lenovo. Se non vedi l’ora di usare Steam su uno dei modelli appena elencati, ricordiamo che il dispositivo deve supportare un processore adeguato e avere abbastanza RAM. Sono fondamentali un processore Intel Core i5 o i7 di undicesima generazione e non meno di 7 GB di RAM, lasciando fuori dal mix laptop più economici e di base.

C’è ancora tempo per espandere l’elenco dei modelli supportati prima che Steam per Chrome OS sia pronto per il lancio. È probabile che Google stia ancora lavorando al progetto finale per assicurarsi che non ci siano intoppi. Al momento non può permettersi errori. I dati di vendita del quarto trimestre 2021 per i Chromebook sono stati pessimi dopo un precedente boom dovuto alla pandemia. Google ha anche riconosciuto che le scuole hanno bisogno della capacità di riparare e riutilizzare i dispositivi, fattore che gioca a suo sfavore. Quindi, i giochi basati su Steam potrebbero presentarsi come un’occasione per incentivare le vendite proprio nel momento ideale.