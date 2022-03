Ancora in queste settimane gli sviluppatori di WhatsApp sono al lavoro per assicurare al grande pubblico della piattaforma di messaggistica una serie di nuovi aggiornamenti. L’attivismo di WhatsApp sul fronte degli upgrade si coniuga con il desiderio di garantire ampia e netta concorrenza a Telegram, Signal oltre che alle nuove piattaforme di messaggistica.

WhatsApp, il prossimo upgrade per le videochiamate nel 2022

Come oramai noto, negli ultimi mesi oltre a Telegram e Signal, WhatsApp ha anche affrontato la concorrenza di altri servizi come ZOOM, Microsoft Teams e Google Meet. Queste piattaforma, durante le fasi calde dell’emergenza Covid, si sono accreditate agli occhi del grande pubblico, grazie alle loro funzioni per le riunioni a distanza.

In aggiunta alle operazioni per la didattica a distanza, questi servizi sono stati determinanti anche per tutte le attività di smart working. Considerato che le riunioni a distanza rappresenteranno un fulcro nel campo della messaggistica, gli sviluppatori di WhatsApp hanno deciso di dar vita ad un prossimi upgrade nelle settimane a venire.

L’obiettivo dei tecnici della chat è quello di lavorare ad un nuovo sistema per le videochiamate. In tal senso è già allo studio un progetto per WhatsApp Web, la piattaforma desktop della chat, volto ad estendere il numero dei partecipanti ad una conversazione audio video e volto anche a garantire nuove funzioni, come la condivisione degli spazi di lavoro.

E’ ovvio che anche attraverso questa nuova prospettiva di aggiornamento, WhatsApp desideri aumentare la popolarità rispetto a servizi come Telegram e Signal. Ulteriori info su questo nuovo upgrade dovrebbero arrivare entro la fine dell’inverno.