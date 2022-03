Il volantino convince tantissimi utenti all’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia, da expert si possono scovare ottimi prezzi, con possibilità di ordini effettuabili anche sul sito ufficiale, il quale promette comunque un risparmio importante, sebbene con una limitazione.

E’ bene ricordare, infatti, che tutti gli ordini effettuati tramite l’e-commerce, richiedono il pagamento di una piccola quota per la spedizione presso il domicilio, da aggiungere direttamente al prezzo finale che potete vedere proprio sul sito. Le scorte, tuttavia, non dovrebbero essere limitate, di conseguenza troverete disponibilità anche nei pressi della data di scadenza del volantino Expert.

Expert: offerte e grandi sconti per tutti

Le offerte racchiuse tra le pagine della campagna, sono assolutamente interessanti, e partono da uno dei migliori smartphone dell’ultimo periodo. Stiamo parlando di Samsung Galaxy S21 FE, un top di gamma assoluto e di recentissima commercializzazione, in vendita più precisamente a soli 549 euro.

Non mancano chiari riferimenti al mondo Apple, con iPhone 13 in vendita a 939 euro, passando anche per modelli decisamente economici, come Realme C21Y a 109 euro, Oppo A94 a 279 euro, TC 20Y a 129 euro, oppure Xiaomi Redmi Note 11 a 249 euro e Galaxy A22 a 189 euro. Le occasioni non terminano qui, sono disponibili Motorola Edge 30 a 339 euro, Oppo Find X3 Neo a 499 euro, Vivo Y33s a 199 euro, Motorola E20 a 109 euro o Realme GT Neo 2 a 299 euro.

Questo e molto altro ancora vi attende direttamente da Expert, scoprite i prezzi più bassi a questo indirizzo.