Le occasioni che potete trovare elencate direttamente nel nuovo volantino sono veramente assurde, da Comet gli utenti hanno difatti la certezza di riuscire a risparmiare più del previsto, sull’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia.

Il volantino non si allontana poi così tanto dal resto delle offerte di cui vi abbiamo parlato in passato, ciò sta a significare che gli stessi identici prezzi sono stati attivati online ed anche nei vari negozi sul territorio nazionale. Gli utenti che sceglieranno di effettuare l’ordine sul sito, potranno comunque ricevere gratis la merce a domicilio, solo spendendo più di 49 euro.

Comet: prezzi bassi ed offerte per tutti

Il volantino Comet raccoglie al proprio interno offerte assolutamente inaspettate, pronte a soddisfare le richieste e le esigenze della maggior parte degli utenti sul territorio nazionale. Il primo terminale da cogliere subito al volo è chiaramente il Vivo X60 Pro, un dispositivo lanciato sul mercato lo scorso anno, ma caratterizzato da specifiche tecniche di altissimo livello (anche fotografiche), ed un prezzo finale di soli 699 euro.

Gli utenti che invece vorranno spendere meno di 500 euro per l’acquisto di uno smartphone, potranno comunque decidere di acquistare uno a scelta tra Realme GT Master Edition, Vivo V21 o anche Huawei Nova 9. Tutte le proposte del volantino Comet sono raccolte per comodità direttamente sul sito ufficiale, che potete raggiungere mediante la pressione di questo link speciale, in modo da scoprire ogni singolo prezzo di vendita.