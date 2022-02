In attesa di poter conoscere la data di uscita di Squid Game 2, emergono nuovi interessanti dettagli sulla creazione della serie TV coreana come, per esempio, perché le tute dei protagonisti sono verdi.

Cho Sang-kyung, costumista dello show Netflix, ha rivelato come sono stati scelti i modelli e i colori dei costumi usati sul set, scelte che riprendono anche quelle dei particolari giochi mortali basati principalmente su famose attività ludiche fanciullesche.

Ecco perché le tute dei protagonisti di Squid Game sono verdi

Intervistata in esclusiva da IGN, la Sang-kyung (con in tasca già una nomination ai prossimi Costume Designers Guild Award) ha detto di aver seguito un voluto accostamento cromatico per la realizzazione dell’ormai iconica tuta verde acqua e delle divise rosse delle guardie:

“Volevo che gli spettatori avessero la stessa prima impressione della serie che ho avuto io leggendo il copione.

Ho suggerito di far indossare ai personaggi delle tute simili a quelle che sarebbero state vendute in passato nei negozi di fronte alle scuole, in modo che la presenza dei protagonisti si distinguesse.

Quando eravamo più giovani indossavamo molto colori appariscenti e contrastanti come bordeaux e verde, quindi ho pensato che il verde sarebbe andato bene per questa serie.

Come sempre, un approccio più semplice invia un messaggio più forte e quindi abbiamo deciso di vestire di rosso cremisi la guardie, un colore contrastante.

Dopotutto anche il primo gioco riprende questo abbinamento con la luce rossa e verde del semaforo.”

Quanto alla trama, Netflix ha scritto: “Centinaia di individui alle prese con difficoltà economiche e corto di denaro accettano uno strano invito a competere in giochi per bambini. Li attende un premio invitante, 45.600.000.000 di won (circa 33 milioni di euro), ma la posta in gioco è mortale.”