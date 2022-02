Il segretario della Nato Jens Stoltenberg ha affermato che un attacco hacker da parte della Russia potrebbe far scattare l’articolo 5…

Un avvertimento non troppo velato

Jens Stoltenberg ripercorre le fasi dell’attacco all’Ucraina da parte dei Russi. La partita si gioca non solo con i militari sul campo, ma anche attraverso diversi attacchi Hacker alle principali reti e infrastrutture governative.

Nei giorni precedenti all’escalation militare, Kiev ha dovuto affrontare un attacco Ddos, proseguito per diverse ore, a cui è seguita un’offensiva da parte del malware chiamato Hermetic Wiper o KillDisk.

Si pensa tuttavia che le potenzialità di Mosca nel campo informatico siano ben più preoccupanti, e potrebbero essere la miccia d’innesco che farebbe precipitare ulteriormente la situazione nel vecchio continente.

Cosa prevede l’articolo 5 del patto atlantico

Jens Stoltenberg ha poi fatto una dichiarazione che non lascia spazio a interpretazioni: se qualsiasi membro della Coalizione dovesse ricevere di un Cyber attacco Russo sarà attivato l’articolo 5 del trattato dell’alleanza Atlantica, e se necessario interverremo anche militarmente.

USA e UE hanno dichiarato che non avrebbero inviato militari sul campo di guerra. Tuttavia hanno espressamente promesso di difendere ogni centimetro del territorio degli stati Nato, incluso le infrastrutture digitali da possibili hackeraggi.

L’articolo 5 fu attivato solo una volta nella storia dagli Usa, dopo l’attacco dell’11 settembre. Prevede che tutti gli stati appartenenti alla Nato debbano prestare la loro forza militare in difesa del nemico.

Una situazione di questo tipo ci catapulterebbe immediatamente nella Terza Guerra Mondiale. Una guerra dove vedremo schierate due potenze nucleari, da un lato i paesi Nato e dall’altro la Russia.

Si tratterebbe di una situazione critica e spaventosa, che –tutti ci auguriamo non avvenga mai–.

Pensiamo in particolare alle dichiarazioni del presidente Russo nel suo documentario, dove il giornalista chiese chi avrebbe prevalso in un guerra mondiale odierna, Putin rispose: potrebbero non esserci vincitori, non si salverebbe nessuno.