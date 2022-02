Tantissimi sconti molto interessanti vi attendono in questi giorni da Trony, gli utenti sono pronti a mettere mano al portafoglio per cercare di spendere il meno possibile. Il volantino è attualmente disponibile ovunque sul territorio nazionale, senza distinzioni di regioni o soci di appartenenza.

I prodotti sono tutti distribuiti con garanzia della durata di 24 mesi, la quale copre i difetti di fabbrica ma non i danni accidentali, nonché la versione no brand, nel caso in cui si tratti di telefonia mobile. Coloro che poi vorranno richiedere la rateizzazione senza interessi, potranno comunque richiedere il pagamento tramite il conto corrente, solo al superamento dei 199 euro di spesa.

Trony: le nuove offerte vi lasceranno a bocca aperta

Grazie al volantino Trony, gli utenti si ritrovano a poter mettere mano al portafoglio riuscendo a risparmiare il più possibile, ma senza dover limitare la scelta a specifiche categorie di prodotti. L’idea della campagna attuale, infatti, è quella di permettere al consumatore di accedere ai modelli maggiormente desiderati, senza limiti o vincoli.

Fino al 9 marzo 2022, infatti, basterà recarsi in negozio, aggiungere al carrello due prodotti con una differenza di prezzo di almeno 5 euro, ed in cambio ricevere uno sconto del 50% sul listino del meno caro. La riduzione sarà immediata, ciò sta a significare che lo sconto verrà applicato direttamente sul medesimo scontrino, e non sarà possibile scegliere su quale prodotto effettivamente applicarlo.

Per ogni altro dettaglio ed informazione in merito al volantino Trony discusso nel nostro articolo, raccomandiamo di leggere le pagine a questo indirizzo.