I prezzi più bassi sono stati attivati direttamente da Esselunga, e promettono a tutti gli utenti la possibilità di risparmiare il più possibile su ogni singolo acquisto, sia esso legato alla tecnologia, che all’elettronica in generale.

Risparmiare è assolutamente alla portata di tutti, per questo motivo consigliamo caldamente di recarsi quanto prima in un qualsiasi negozio sul territorio, avendo difatti la possibilità di accedere a grandi prodotti, commercializzati nella loro variante no brand, e con alle spalle la solita garanzia di 24 mesi, da esercitare sempre e soltanto nei punti vendita in cui è stato effettuato l’acquisto.

Esselunga: nuove offerte per tutti i gusti

Fino al 2 marzo gli utenti hanno una possibilità incredibile tra le mani, acquistare le Apple AirPods di terza generazione ad un prezzo praticamente mai visto prima d’ora. Le tanto amate cuffiette dell’azienda di Cupertino, ricordiamo essere state le prime del proprio campo, ad offrire un audio spaziale con rilevamento dinamico della posizione della testa, una equalizzazione adattativa ed una qualità elevatissima.

L’ergonomia eccellente rappresenta il loro solito punto di forza, con accelerometro integrato, driver ad alta escursione, sensore di pressione, resistenza al sudore e agli schizzi d’acqua (IPX4), per finire con una batteria dall’autonomia di circa 6 ore complessive.

Tutto questo risulta essere acquistabile con un esborso finale che si aggira attorno ai 149 euro; il prodotto viene al solito commercializzato con la garanzia di 24 mesi, la quale copre tutti i difetti di fabbrica, proteggendo gli utenti in caso di problemi di ogni tipo. Se volete conoscerle da vicino prima di recarvi in negozio, premete qui.