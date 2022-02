Esselunga accorcia incredibilmente le distanze nei confronti dei più importanti rivenditori di elettronica del nostro paese, presentando al pubblico una campagna promozionale assolutamente degna di nota, e ricchissima di soddisfazioni per i consumatori sempre attenti al risparmio.

Il volantino che potete visualizzare qui sotto, è da considerarsi disponibile in esclusiva nei singoli negozi sul territorio nazionale, non sarà possibile pensare di acquistare i prodotti recandosi sul sito ufficiale, o comunque da altre parti in Italia. La campagna promozionale, inoltre, prevede la solita garanzia legale della durata di 24 mesi, con annessa la variante no brand, nel caso in cui si parli di telefonia mobile.

Esselunga: tantissime offerte da non perdere

Offerte incredibili vi attendono in questi giorni direttamente da Esselunga, grazie all’ultima campagna promozionale, infatti, gli utenti hanno la possibilità di acquistare le Apple AirPods di terza generazione, ad un prezzo finale decisamente concorrenziale. Il valore finale è di soli 149 euro, una cifra che a prima vista potrebbe apparire alta, ma se confrontata con la qualità generale del prodotto, è facile comprendere quanto il risparmio sia elevato.

Tra le specifiche più importanti ed interessanti, ricordiamo avere accelerometro integrato, resistenza agli schizzi d’acqua (certificazione IPX4, non per l’immersione), una batteria con una autonomia più che soddisfacente, ovvero in grado di raggiungere anche 6 ore, passando per equalizzazione adattativa, audio spaziale con rilevamento dinamico della perfetta posizione della testa ed altro ancora. Se volete conoscerle da vicino, prima di valutare l’eventuale acquisto, premete qui.