Mantenere in moto un’auto elettrica non dovrebbe costare poi così tanto al lordo del costo iniziale del mezzo. Questa l’idea iniziale che a fronte degli aumenti elettrici stanno portando i listini su ben altro orizzonte.

Enel X ha di fatto predisposto un nuovo listino per quel che riguarda il prezzario della corrente alle colonnine di ricarica. I clienti sono stati avvertiti tramite email dalla compagnia. Si comunica che dal 7 Marzo 2022 i prezzi per le ricariche pay per use cambieranno drasticamente con incrementi in Euro davvero ragguardevoli. Ecco i nuovi costi da sostenere.

Enel X anticipa i rincari: email fa arrabbiare i clienti con auto elettrica

I prezzi degli abbonamenti (compresi gli OpenCharge) non subiranno modifiche. Fissa resta la tariffa sia in ambito pubbico che privato. Cambia invece la situazione per chi non dispone di un abbonamento Enel X attivo.

Nello specifico la data del 7 Marzo sarà cruciale per l’entrata in vigore dei seguenti tariffari aggiornati:

Ricarica AC: 0,58 euro a kWh

Ricarica DC fino a 100 kW: 0,68 euro a kWh

Ricarica DC fino a 150 kW: 0,75 euro a kWh

HPC oltre 150 kW: 0,79 euro a kWh

Il prezzo attuale alle AC è di 0.40 euro per ogni KWh con le DC fino a 50 KWh a 0.50 euro. Incrementi importanti che non piaceranno sicuramente agli utenti che non usano la propria auto per puro divertimento. Gli abbonamenti, come già detto, non variano e mantengono i seguenti listini:

Flat Small: 25 euro al mese per 70 kWh

Flat Large: 45 euro al mese per 145 kWh

Lo stesso per i piani OpenCharge per ricaricare da casa:

OpenCharge 20: 50 euro al mese

OpenCharge 50: 80 euro al mese

OpenCharge 75: 120 euro al mese

Le tariffe UE di Enel X, invece, vengono a costare: