Negli ultimi giorni sono arrivati degli interessanti sviluppi in merito al dispositivo per la realtà aumentata e realtà virtuale che ha in cantiere Apple, quello che sarà il primo in assoluto per la casa di Cupertino.

Secondo quanto trapelato online nelle ultime ore, il visore per la realtà aumentata e virtuale di Apple ha raggiunto la fine della fase di test in termini di produzione, sarebbe quindi pronto alla commercializzazione. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Apple: il visore AR sta arrivando

Il visore sarebbe quindi pronto per la successiva che poi porterà alla commercializzazione. La produzione per la commercializzazione dovrebbe partire da agosto-settembre 2022. Per il lancio sul mercato, almeno stando a quanto riferito da Mark Gurman di Bloomberg, forse ci sarà bisogno di attendere fino al 2023. Su questo aspetto Apple non è ancora uscita allo scoperto.

Secondo MacRumors dovrebbero arrivare due versioni del visore: la prima sarà dedicata agli sviluppatori, costerà attorno ai 3.000 dollari e avrà un design abbastanza invasivo; la seconda sarà dedicata al mercato consumer e dovrebbe avere l’aspetto di classici occhiali. Da tempo Apple è al lavoro sullo sviluppo di una soluzione AR/VR e pare che le attività siano ora giunte in una fase relativamente vicina al debutto commerciale.

Per il pubblico consumer è invece in sviluppo un secondo dispositivo, più leggero e compatto che prenderebbe la forma dei proverbiali “Apple Glasses” e dovrebbe rappresentare l’obiettivo finale per quanto concerne il settore della realtà aumentata. Non ci resta che attendere per scoprire maggiori dettagli.