Prezzi sempre più concorrenziali da Comet, grazie ad un volantino assolutamente invidiabile, e corredato da un lunghissimo elenco di prodotti dalla qualità eccellente, in vendita a cifre decisamente ridotte, almeno rispetto al listino originario.

Tutti i consumatori sono davvero felici di avere la possibilità di spendere poco con Comet, a partire dall’ampissima disponibilità sul territorio nazionale; ricordate infatti che tutti i prodotti possono anche essere tranquillamente acquistati tramite il sito ufficiale, il quale prevede la spedizione gratuita presso il domicilio, nel momento in cui la spesa dovesse effettivamente superare i 49 euro.

Iscrivetevi quanto prima al nostro canale Telegram ufficiale, potrete ricevere codici sconto Amazon gratis ed incredibili offerte.

Comet: tutte le nuove offerte da non perdere

Gli sconti delle Meraviglie arrivano da Comet, l’ultimo volantino dell’azienda, che ricordiamo è attivo fino al 2 marzo, prevede la possibilità di spendere sempre meno, riuscendo a far risparmiare gli utenti in tutta Italia.

Al suo interno si trovano innumerevoli prodotti in promozione, suddivisi in relazione al brand di appartenenza, partendo da Realme abbiamo GT Master Edition a 279 euro, Realme 8 a 189 euro, 8i a 179 euro, C25Y a 149 euro o C21 a 119 euro. Non mancano poi riferimenti ad altri brand orientali, come Huawei Nova 9 a 449 euro, Huawei Nova 8i a 229 euro, Vivo Y21 a 159 euro, Vivo V21 a 349 euro, Vivo X60 Pro a 699 euro, Vivo Y33s a 219 euro, Vivo Y72 a 259 euro o anche Wiko Power U20 a 129 euro.

Sono inclusi, per finire, i top di gamma di casa Samsung, sebbene i prezzi al momento siano perfettamente allineati con i listini, quindi 1279 euro per il Galaxy S22 Ultra, 1079 euro per l’S22+ o 879 euro per l’S21. I dettagli e tutti gli sconti del volantino sono invece raccolti subito qui.