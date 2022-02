IPTV: nuova brutta sorpresa per 550 mila utenti, la GdF li multa tutti

Scegliere di risparmiare molto spesso non può che corrispondere ad una fregatura. Seppur inizialmente qualcuno avesse creduto di aver svoltato grazie ai servizi IPTV di pirateria sulla pay TV, oggi potrebbe ritrovarsi in grossi guai. La Guardia di Finanza infatti ha scoperto tantissimi nuovi utenti che ora saranno tutti multati con una sanzione minima enorme.

IPTV: scoperte 550.000 persone in campagna su un’unica piattaforma, ecco cosa si rischia

Le fiamme gialle hanno condotto nuove indagini che sono stati in grado di portare ad una piattaforma in Campania meglio nota con il nome di CyberGroup. All’interno di quest’ultima c’erano addirittura 550.000 utenti, i quali adesso rischia una multa pari a 1000 €. A gestire la piattaforma un ragazzo di 25 anni del posto, il quale in realtà si era spostato a Dubai grazie ai proventi illeciti guadagnati.

La legge del resto è molto chiara e come descrive ormai da diverso tempo, viene punita la persona che “abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un’opera dell’ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento”.