Nei giorni scorsi, Google ha presentato la prima Developer Preview di Android 13. La versione definitiva del sistema operativo verrà presentata da Mountain View nella seconda metà dell’anno ma è già partita la voglia di scoprire quali device verranno aggiornati.

I ragazzi di Xiaomiui.net hanno realizzato una lista di tutti i device Xiaomi che quasi certamente riceveranno il major update. Usando le informazioni provenienti da alcuni insider che lavorano all’interno del team MIUI è stato possibile rendere questa lista molto attendibile.

Nonostante ciò, il seguente elenco non è da ritenersi ufficiale, ma serve solo come indicazione sulla base del periodo di uscita degli smartphone. Xiaomi potrebbe cambiare i device compatibili con Android 13 aggiungendone di nuovi.

Svelati i device Xiaomi, Redmi e POCO che riceveranno l’aggiornamento ad Android 13

Device Xiaomi:

Mi 10S

Mi 11 / 11 Pro / 11 Ultra

Mi 11i / 11X / 11X Pro

Xiaomi 11T / Pro

Xiaomi 12 / Pro / Lite / 12X

Mi 11 Lite 4G / 5G / LE / Lite NE 5G

Xiaomi MIX 4 / MIX 5 / MIX 5 PRO

Xiaomi MIX FOLD

Xiaomi CIVI

Xiaomi Pad 5 Series

Device Redmi:

Redmi 10 / Prime / 2022 / Prime 2022

Redmi Note 10 / 10S / Pro / Pro Max / Pro 5G

Redmi Note 10T / 10 5G

Redmi Note 11 / NFC / 11S / Pro 4G / Pro 5G

Redmi Note 11 Pro / Pro+ / 11E Pro

Redmi Note 11T / 11 5G / 4G

Redmi K40 / Pro / Pro+ / Gaming

Redmi K50 / Pro / Gaming / Gaming Lite

Device POCO:

POCO F3/GT

POCO X3 GT / X3 Pro

POCO F4 / Pro / GT

POCO M3 Pro 5G / M4 Pro 5G / M4Pro 4G

POCO C4

Ricordiamo che il nuovo sistema operativo del robottino è caratterizzato dal nome in codice “Tiramisù” e porterà con se diverse novità. Tuttavia, per il momento, la Developer Preview non permette ancora di scoprire le feature inedite. Infatti, Google ha rimosso tutte le funzionalità inedite che verranno integrate con le prossime release.