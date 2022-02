Oppo ha confermato la sua partecipazione al Mobile World Congress (MWC) 2022 di Barcellona, che avrà luogo dal 28 febbraio fino al 3 marzo. Il tema sarà “Shape the future”. In particolare, l’azienda mostrerà i nuovi prodotti, i record in campo mobile, i risultati ottenuti con il 5G e gli ultimi flagship di fascia alta.

Soprattutto in Europa, e non solo, la popolarità di Oppo è in continua crescita. Già negli scorsi anni l’azienda ha raggiunto traguardo importanti. Nel 2019 ha lanciato il primo smartphone 5G in Europa e successivamente ha lanciato il primo in grado di supportare la rete 5G SA (standalone). Il MWC sarà un’ottima opportunità per rendere pubblici i progressi degli ultimi mesi.

Per offrire ai suoi clienti un’esperienza sempre più completa, interattiva e variegata, Oppo allestirà cinque aree, una per ogni categoria chiave. Ci saranno: Brand, Flagship, Smartphone and technology, 5G e infine AR Ecosystem. Per chi non potrà essere presente, l’azienda consentirà a tutti di dare un’occhiata anche da remoto grazie ad una diretta streaming direttamente dal MWC.

Oltre all’impegno ormai costante e consolidato di Oppo nel campo della ricerca e dello sviluppo delle nuove tecnologie, l’azienda è anche forte promotrice della sostenibilità. L’anno scorso Oppo ha iniziato a promuovere l’utilizzo di imballaggi alternativi in Europa e la riduzione del dispendio della plastica. I dispositivi dell’azienda vantano confezioni con una riduzione della plastica utilizzata del 95%. Durante il MWC, ci saranno anche novità a riguardo. Non è la prima né l’unica azienda ad affiancarsi ai valori della sostenibilità, ma è una delle aziende ad averlo fatto mostrando fin da subito risultati concreti e duraturi.