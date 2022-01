È ufficiale: Huawei ha appena annunciato la sua partecipazione al Mobile World Congress 2022. Durante la conferenza, la società annuncerà tutte le sue ultime tecnologie ed innovazioni. Lo show inizierà verso la fine di febbraio 2022.

Per chi non lo sapesse, l’evento MWC è una delle più grandi fiere nel settore delle tecnologie e comunicazioni mobile. È organizzato da GSMA (l’organizzazione che rappresenta gli interessi degli operatori di rete mobile in tutto il mondo) e si tiene a Barcellona. Quest’anno, lo show si svolgerà dal 28 febbraio al 3 marzo. Per supportare lo sviluppo dell’evento, l’OEM cinese ha lanciato una pagina dedicata al MWC 2022 sul suo sito ufficiale. Questa pagina ospiterà il “Day Zero” della conferenza del 27 febbraio 2022.

Huawei Mobile World Congress 2022: come registrarsi all’evento

Quindi, se qualcuno fosse interessato a registrarsi al Huawei Mobile World Congress 2022, lo può fare direttamente cliccando qui. Il marchio si sta concentrando anche sullo sviluppo ecologico, argomento su cui sempre più aziende si stanno sensibilizzando. Huawei afferma che usare forme di energia alternative e abbassare le emissioni di carbonio sono la vision comune delle società umanitarie e anche della tecnologia ICT.

Huawei lavorerà con gli operatori di tutto il mondo e i suoi partner per costruire in futuro un’infrastruttura ICT (Information and Communication Technologies) minimalista, ecologica e smart. In altre parole, utilizzare le sue tecnologie per il “bene” e adottare soluzioni innovative per migliorare e rendere la vita, il business e la società più smart.