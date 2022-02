WhatsApp: spiare i tradimenti del partner con un trucco gratis

La paura delle persone che utilizzano applicazioni come WhatsApp è sempre stata la stessa, ovvero quella di poter essere spiati. Tale evenienza è capitata in più situazioni, con le persone che si sono ritrovate praticamente occhi indiscreti all’interno dei loro profili e delle loro conversazioni.

Attualmente tutto ciò risulta molto più complicato dal momento che esistono delle norme di sicurezza implementate anche da WhatsApp. L’applicazione è stata in grado inoltre di debellare tutte quelle applicazioni di terze parti che permettevano la pratica dello spionaggio. C’erano infatti applicazioni a pagamento che consentivano a tutti di poter spiare chiunque volevano, ma oggi nessuna di queste può funzionare più. Stando però a quanto descritto da alcuni utenti esisterebbe una soluzione alternativa molto valida.

WhatsApp: con questo nuovo trucco è possibile spiare le persone per quello che concerne i loro movimenti

WhatsApp è l’applicazione più utilizzata al mondo e in quanto tale necessita di sistemi di protezione di altissimo livello. Le segnalazioni degli utenti però avrebbero portato alla luce una nuova applicazione in grado di ficcare il naso negli affari altrui.

Si tratta di Whats Tracker, applicazione di terze parti che tutti possono scaricare per scoprire i movimenti del proprio partner o di qualsiasi altra persona. Basta infatti scaricare l’applicazione che peraltro è gratuita e tenerla attiva in background. In questo modo potrete monitorare una o più persone tra i vostri contatti e sapere a che ora entrano su WhatsApp e a che ora escono con tanto di notifica istantanea. L’applicazione oltre ad essere gratuita per il momento è anche legale.