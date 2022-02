IPTV: scoperti 550 mila utenti, ci sono anche 20 indagati dalla Guardia di Finanza

Le IPTV stanno creando non pochi problemi a tutti i licenziatari che si occupano di distribuire il loro servizio di TV a pagamento. La pirateria quindi in questo momento riesce a godere del suo massimo splendore, comportando tanti problemi agli utenti stessi che accettano di ottenere un abbonamento. Questi però non ne sono a conoscenza e infatti la Guardia di Finanza ha colto di sorpresa tantissimi utenti in una sola operazione.

IPTV: beccati 550 mila utenti, ci sono anche 20 persone nel registro degli indagati

È bastato a portare avanti le indagini per arrivare ad una rete di circa 550.000 utenti. Ben 20 persone sono finite nel registro degli indagati e ora rischiano anche il carcere. La retata è avvenuta in Campania, con una piattaforma meglio nota con il nome di Cybergroup che è stata bloccata.

Secondo quanto riportato dalla legge infatti bisogna puntualizzare che sarà sempre punito l’utente che “abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un’opera dell’ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento”.