I tentativi di phishing continuano ad essere una triste costante in Italia. Molti clienti dei principali istituti di credito italiani stanno ricevendo ancora in queste settimane una serie di comunicazioni fasulle legate ai propri conti corrente. Attenzione in particolare alle truffe legate ad Intesa Sanpaolo.

Intesa Sanpaolo, gli hacker colpiscono ancora con queste truffe

Gli hacker hanno messo a punto una strategia ben consolidata. Anche i clienti di Intesa Sanpaolo stanno ricevendo a tal proposito mail o SMS fasulli da parte di finti funzionari della banca che preannunciano l’accredito sul conto corrente di cifre molto importanti, spesso anche superiori ai 1000 euro.

Questa notizia e questa segnalazione si scopre ovviamente fasulla. L’obiettivo dei malintenzionati che si celano dietro questi messaggi è infatti molto chiaro: indirizzare gli utenti di Intesa Sanpaolo a cliccare su uno dei link in allegato ai messaggi.

Attraverso questo genere di messaggi, gli utenti di Intesa Sanpaolo possono mettere a serio rischio le loro informazioni riservate. Gli hacker al tempo stesso potrebbero impegnarsi in alcuni tentativi di furto d’identità.

I clienti di Intesa Sanapolo che hanno anche un profilo tariffario operativo con TIM, Vodafone e WindTre potrebbero al tempo stesso trovarsi attivati sullo smartphone alcuni costosi servizi a pagamento.

Il pericolo peggiore legato ai messaggi truffa dell’istituto di credito è comunque quello legato risparmi. In caso di furto delle credenziali home banking, i malintenzionati potrebbero avere gioco facile nell’intercettare i risparmi sul conto corrente. Per rubare anche ingenti somme di denaro, in tal caso, basterebbero solo pochi secondi.