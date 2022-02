Uno dei contenuti più attesi dell’anno in casa Netflix è sicuramente Better Call Saul, la serie prequel di Braking Bad che spiega il passato di molti dei maggiori personaggi e che, sebbene si tratti di un prequel, ha guadagnato una fama propria e decisamente rispettabile, grazie alla sceneggiatura perfetta e ad una trama decisamente interessante.

La serie è attualmente ferma alla quinta stagione, la quale ha lasciato molte domande irrisolte a cui la sesta season, tra l’altro ultima del contenuto, dovrà dare risposta, in primis vedremo quale sarà l’epilogo della storia tra Kim Wexler e Jimmy, in molti sospettano un finale amaro o agrodolce in quanto la donne come ben sapete è completamente assente in Breaking Bad, dopodiché bisognerà attendere anche per vedere le mosse di Lalo Salamanca, il quale sicuramene brama vendetta contro Nacho e Gus, azione che forse potrebbe anche coinvolgere i due avvocati protagonisti.

Netflix dichiara la data di uscita

Dopo le numerose indiscrezioni coronate dalla teoria delle lettere trovate nel teaser rilasciato qualche settimana fa, Netflix ha rilasciato ufficialmente la data di uscita di Better Call Saul 6, ebbene la teoria era giusta, infatti la data di uscita è fissata per il 18 Aprile, a sorpresa però questa non sarà l’unica, Netflix ha infatti deciso, come già fatto con Lucifer 5, di rilasciare il contenuto diviso in due parti distinte, la seconda arriverà l’11 Luglio, quasi 4 mesi dopo la prima.

Si tratta di una scelta indubbiamente commerciale dal momento che consente di estendere il periodo di interesse ed evitare interferenze con l’arrivo di altri contenuti, ciononostante però è altamente che tale decisione farà storcere il naso a non pochi visto che l’attesa era già stata decisamente cospicua.