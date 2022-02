TIM vuole estendere la sua presenza nel campo della streaming tv. Nelle settimane precedenti il provider ha reso sempre più allettanti le sue offerte relative alla piattaforma TIMvision. Il servizio che già prevede importanti contenuti tra serie tv e film tra produzioni nazionali ed internazionali è stato ulteriormente ampliato con partnership che prevedono contenuti per calcio, sport ed anche Netflix.

TIM, la ricca offerta con Netflix nel mese di febbraio

L’accordo più allettante per TIMvision è quello legato ai servizi calcio e sport di DAZN. Tutti i clienti di TIM, in tal senso, avranno la possibilità di attivare un piano di visione per la Serie A completamente a costo zero. Nel pacchetto di DAZN, oltre alla Serie A, i clienti avranno altre esclusive tra cui l’Europa League, la Serie B e la Liga Spagnola.

Nel ticket di TIMvision, tutti i clienti di TIM potranno assicurarsi anche la visione della Champions League. Proprio come per la partnership di DAZN, anche in questa circostanza TIM assicura a tutti i suoi clienti la possibilità di accedere a tutti i canali di Mediaset ed alla sua piattaforma streaming, Mediaset Infinity+.

Il prezzo per il ticket base di TIMvision con calcio e sport è pari a 29,99 euro. Tra gli extra, gli abbonati potranno anche trovare il decoder TIMvision Box a costo zero

Sorpresa per il mese di febbraio è la presenza di Netflix nella tariffa. Sempre al costo di 29,90 euro al mese, i clienti potranno accedere anche a tutti i titoli di Netflix, tra film e serie tv, completamente a costo zero.