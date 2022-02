Sky riporta sui suoi schermi la Champions League nel corso di questa settimane. In assenza della Serie A, la cui totale esclusiva è garantita a DAZN sino al prossimo 2024, la pay tv satellitare punta con decisione alla massima competizione europea per club.

Sky, le grandi offerte smart anche a Febbraio

L’assenza della Serie A ha influito e non poco sulle decisioni di Sky. Proprio da alcune settimane la piattaforma satellitare ha messo in campo un’inedita politica commerciale caratterizzata da prezzi da vero e proprio ribasso. I clienti che decidono di attivare un piano con Sky potranno beneficiare dei prezzi più bassi sul mercato.

Gli abbonati che scelgono il ticket ticket Calcio, ad esempio, potranno pagare solo 5 euro ogni trenta giorni. Al tempo stesso i clienti che sono abbonati da più anni ed hanno aderito al programma Extra potranno accedere ai contenuti di questo ticket completamente a costo zero per tre mesi.

Anche in vista della Champions League, il ticket centrale di Sky resta quello legato allo Sport. Il pacchetto che prevede tutte le partite della Champions League oltre ai principali eventi di sport come tennis, Formula 1, motomondiale ed NBA costerà ai clienti soltanto 16,90 euro ogni trenta giorni.

La formula dei listini smart in casa Sky non si ferma soltanto allo sport e al calcio. I clienti che desiderano attivare il pacchetto Cinema, ad esempio, dovranno pagare soltanto 10,90 euro al mese. Il ticket Intrattenimento invece ha un prezzo pari a 14,90 euro mensili. In tutte le combinazioni di pacchetti il decoder Sky Q sarà disponibile a costo zero.