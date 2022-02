Postepay sotto attacco: un messaggio phishing ruba i soldi dai conti

Tutti sanno che le carte di credito oggi sono fondamentali, così come quelle di debito e quelle prepagate. Pagare in contanti è diventato sempre più inusuale, e a dimostrarlo sarebbero le principali statistiche. Proprio su questo si fondano i truffatori, i quali hanno messo in circolo durante le ultime ore un nuovo tentativo di truffa che questa volta comprende una delle prepagate più utilizzata in assoluto.

Postepay è il nome in questione, il quale rappresenta la celebre carta gialla, o nera nel caso della Evolution, la quale avrebbe dunque subito tante lamentele in maniera ingiustificata da parte dei suoi clienti. Qualsiasi cosa dunque dovesse riguardare la celebre carta, accertatevi prima di quello che sta succedendo.

Postepay: ancora una volta una truffa inguaia i clienti, ecco il messaggio da evitare

Gentile cliente (nome e cognome),

Ti comunichiamo che l’accesso e le funzioni del tuo conto Postepay Poste Italiane sono state temporaneamente disabilitate.

Questa misura è stata presa perchè hai ignorato la nostra precedente richiesta di effettuare la verifica obbligatoria del tuo profilo Online Banking.

Prima che riabilitiamo l’uso della tua carta abbiamo bisogno che ci confermi la tua identità compilando una serie di dati già inseriti sul nostro sito al momento della tua registrazione sul portale di Intesa.

Ti invitiamo a cliccare sul bottone seguente e seguire le indicazioni.

PROCEDI

Tieni presente che l’accesso ai servizi Intesa (tra quali, prelievi e pagamenti) e il loro utilizzo sono limitati finchè l’aggiornamento non viene effettuato correttamente.

Rimaniamo a tua disposizione per qualsiasi tipo di chiarimento e informazione!