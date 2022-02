Un risparmio così non si era mai visto prima da Coop e Ipercoop, arrivano infatti tantissimi smartphone in promozione a prezzi inediti, garantendo difatti al consumatore finale un risparmio importante sui vari acquisti effettuati.

Per spendere poco con Coop e Ipercoop non è necessario in nessun modo sottostare a vincoli importanti, basterà infatti recarsi in un qualsiasi negozio, e procedere all’acquisto dei prodotti effettivamente desiderati. Dovete solamente sapere che le scorte potrebbero terminare prima del previsto, e che inoltre è prevista la rateizzazione al superamento dei 199 euro di spesa.

Coop e Ipercoop: che occasioni assurde e tanti prezzi da non perdere

Incredibili possibilità di risparmio per tutti gli utenti da Coop e Ipercoop, arrivano infatti tantissimi sconti speciali che spingono i consumatori a spendere cifre veramente ridotte sull’acquisto dei principali prodotti, come ad esempio uno smartphone di fascia media, quale è il Samsung Galaxy A32, potrà essere acquistato a 229 euro. La sua scheda tecnica è comunque di altissimo livello, poiché parliamo di un prodotto con display da 6,4 pollici di diagonale e processore octa-core, pronto a soddisfare anche le richieste più esigenti.

Volendo invece puntare verso modelli più economici, la scelta potrà ricadere su uno tra realme 8i, Motorola Moto E40 o anche Galaxy A03s, tutti disponibili a meno di 169 euro. Questo e moltissimo altro ancora vi attende direttamente da Coop e Ipercoop, potrete scoprire quali sono i prezzi più economici da non perdere assolutamente di vista, premendo questo link.