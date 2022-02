Il risparmio è di casa da Bennet, grazie all’ultima campagna promozionale che prevede la possibilità di ricevere offerte molto speciali sull’acquisto di nuovi prodotti di tecnologia, inclusi gli smartphone di fascia medio-alta, e non solo.

Tantissime occasioni appaiono all’orizzonte per gli utenti che vogliono risparmiare il più possibile sui proprio acquisti, in arrivo infatti un volantino assurdo con prezzi decisamente bassi e convenienti tra cui poter scegliere. La campagna promozionale parte da qui, dall’offrire al cliente la possibilità di scelta, a patto che sia disposto a recarsi personalmente in un negozio fisico, non sul sito ufficiale.

Bennet: offerte a non finire per tutti

Il volantino che tutti stavano aspettando, parte con lo scontare uno smartphone estremamente interessante, quale è il Samsung Galaxy S20 FE, un modello in vendita a soli 399 euro, che prevede difatti la possibilità di godere, ad un prezzo effettivamente abbastanza ridotto, delle specifiche tecniche del Galaxy S20, con l’aggiunta del processore Qualcomm Snapdragon.

Gli utenti che invece sono disposti a spendere cifre più ridotte per l’acquisto, ecco allora che potranno affidarsi all’ottimo Samsung Galaxy A12, un dispositivo che richiede al massimo 169 euro per la variante completamente no brand. Ogni altra informazione in merito alla campagna promozionale discussa nell’articolo è rimandata al sito ufficiale, raggiungibile tramite questo link. Ricordatevi, ad ogni modo, che per completare gli acquisti sarete sempre costretti a recarvi personalmente presso i vari punti vendita sul territorio nazionale.