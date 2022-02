Negli ultimi anni piattaforme come Microsoft Teams hanno riscosso un successo incredibile alimentato dall’ancora attuale necessità di far ricorso alle videochiamate e videoconferenze per ostacolare il diffondersi della pandemia di COVID-19. Smart working e didattica a distanza hanno offerto la possibilità di andare avanti e le piattaforme sfruttate hanno gradualmente introdotto funzionalità utili al fine di placare quanto più le distanze e avere a disposizione tutti gli strumenti necessari allo svolgimento delle varie attività lavorative e scolastiche.

Microsoft Teams ha dovuto fronteggiare più che mai rivali come Zoom e Google Meet e continua a farlo tramite la presentazione di sempre nuove funzionalità. La più recente vede il colosso collaborare con LinkedIn allo scopo di offrire un nuovo servizio a tutti gli utenti.

Microsoft Teams e LinkedIn: ecco la nuova funzionalità introdotta!

A partire dal prossimo mese, gli utenti di Microsoft Teams, durante le conversazioni individuali, potranno consultare la scheda LinkedIn dei loro contatti senza abbandonare la piattaforma.

I due colossi collaboreranno al fine di introdurre la funzionalità in questione, la quale ha l’obiettivo di facilitare la connessione tra gli utenti mettendo a disposizione quante più informazioni in un’unica finestra. Non sarà necessario, quindi, abbandonare Teams per consultare il profilo LinkedIn dell’utente con il quale si è avviata una conversazione. Tutti i dettagli saranno consultabili in pochi istanti e in maniera ancora più semplice e pratica.

La funzionalità non è ancora disponibile ma, stando a quanto annunciato dai due colossi, il prossimo mese tutti gli iscritti potranno già usufruire del servizio.