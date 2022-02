CoopVoce: la nuova offerta da 100GB è unica, ecco la Evolution più interessante

Ogni gestore riesce a crearsi il suo pubblico, che sia negli anni o magari più velocemente. I gestori virtuali ci hanno messo un po’ per carburare, riuscendo poi a prendersi una grande fetta di persone in tempi brevissimi. Questi corrispondono soprattutto agli ultimi due anni, periodo nel quale gestori del calibro di CoopVoce sono riusciti ad ottenere quello che volevano, ovvero un gran seguito per via delle loro offerte mobili.

Le migliori, ovvero le Evolution, in questo caso sono ancora disponibili. Si tratta di offerte che arrivano fino a 100 giga, mantenendo il prezzo sempre invariato ma soprattutto una qualità eccelsa. In basso potete trovare ancora le migliori offerte di CoopVoce, le quali sono disponibili a partire da poco più di 4,50 €.

CoopVoce: ecco le migliori offerte della linea EVOLUTION, il prezzo è davvero bassissimo

Anche questa volta CoopVoce tra tutti i gestori virtuali si afferma come il migliore. Queste sono le migliori offerte con prezzi d’altri tempi, i quali non verranno mai rimodulati.

EVO 30

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

50 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: soli 6,90 euro al mese per sempre

EVO 100

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

100 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: 8,90 euro al mese per sempre

EVO Voce&SMS