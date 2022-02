CoopVoce apre ancora alle Evolution: le tre offerte fino a 100GB sono disponibili

Pian piano, con le giuste tempistiche, anche i gestori virtuali sono riusciti ad appropriarsi di un panorama a loro consono. Stiamo parlando del mondo della telefonia mobile, la quale ormai dipende molto da questa particolare categoria di gestori che ormai non è più così inusuale.

Esistono molti nomi che quasi confondo nel pubblico, soprattutto in fase di scelta di un nuovo gestore telefonico che possa permettere alle persone di risparmiare. CoopVoce è sicuramente uno dei nomi altisonanti in questo panorama, il quale oggi si compone di offerte strepitose. Quelle messe a disposizione dal gestore appena citato, permettono di ottenere il massimo per pochi euro mensili e per sempre. Ci sono infatti ben tre offerte della linea Evolution ancora disponibili e fino a 100 giga al mese.

CoopVoce: le offerte Evolution sono ancora qui disponibili per il pubblico

Le promo sono qui sotto, descritta nei minimi particolari passando dai contenuti al prezzo finale che ricordiamo durerà per sempre.

EVO 30

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

50 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: soli 6,90 euro al mese per sempre

EVO 100

Minuti senza limiti verso tutti i gestori fissi e mobili in Italia

1000 SMS verso tutti i gestori mobili italiani

100 giga di connessione dati in 4G

Prezzo mensile: 8,90 euro al mese per sempre

EVO Voce&SMS