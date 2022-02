Spesso si sottovalutano gli ingenti pericoli che si corrono su WhatsApp. I rischi legati alla piattaforma di messaggistica non derivano soltanto dalla condivisione dei messaggi, ma anche di un utilizzo poco accordo della foto profilo

In termini assoluti, al giorno d’oggi, la quasi totalità degli utenti attivi sulla piattaforma di messaggistica istantanea ha una foto associata al profilo. Tale dinamica rimanda ovviamente al campo social, tra Instagram e Facebook.

WhatsApp, la foto profilo e tutti i rischi annessi

I malintenzionati della rete hanno messo a punto nelle ultime settimane alcune tecniche per rubare in maniera del tutto indisturbate le foto profilo agli utenti di WhatsApp.

Ad aiutare i cybercriminali ci sono anche le norme di WhatsApp che prevedono totale flessibilità per la visione delle immagini di copertina. A differenza di quanto previsto con altre piattaforme di messaggistica o social network come Instagram, tutti coloro che sono presenti su WhatsApp possono visualizzare a schermo intero una foto profilo e da questa possono anche effettuare rapidi screenshot.

Gli screenshot sono utili ai malintenzionati del web per dar vita ad una serie di furti d’identità. Proprio grazie ai furti d’identità, inoltre, su WhatsApp vengono costruiti una serie di profili fake che invadono la rete.

Per evitare ogni genere di problema con l’immagine di copertina gli utenti possono provvedere alla cancellazione della stessa. In alternativa, attraverso il menù Impostazioni, gli utenti possono anche limitare la visione dell’immagine profilo ai soli contatti memorizzati nella rubrica dello smartphone. In tal modo i cybercriminali non potranno accedere al contenuto multimediale.